Родственники мобилизованных из Карелии смогут передать посылки в воинские части

Депутат Заксобрания Карелии Анна Лопаткина рассказала, как передать посылки родным, попавшим под мобилизацию.
Определены планируемые даты отправления машин с дополнительной экипировкой и другой помощью для мобилизованных Карелии. Так, 10 октября гуманитарный груз отправится в воинскую часть Каменка, а 17 октября — в воинскую часть ВДВ Пскова. Об этом депутат Законодательного собрания Карелии, сопредседатель ОНФ в республике Анна Лопаткина сообщила на своей странице в соцсети.
Парламентарий опубликовала инструкцию для жителей республики, которые хотят передать вещи своим родным в воинские части:
Лопаткина напомнила, что первая машина в учебные части для мобилизованных из Карелии была отправлена 4 октября для 2-го мотострелкового батальона.
«Закупки по заявкам, согласованным с командирами частей из средств собранных на спецсчете БФ „Живой город“ продолжаются», — отметила депутат.
Ранее сообщалось, дополнительную экипировку, технические средства и другую продукцию отправляют в учебные центры, где жители Карелии, призванные в рамках частичной мобилизации, проходят военную подготовку.
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