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Родственники мобилизованных из Карелии смогут передать посылки в воинские части

Новости. Общество
13:54, 05 Октября 2022
фото: © Анна Лопаткина / ВК

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Депутат Заксобрания Карелии Анна Лопаткина рассказала, как передать посылки родным, попавшим под мобилизацию.

Определены планируемые даты отправления машин с дополнительной экипировкой и другой помощью для мобилизованных Карелии. Так, 10 октября гуманитарный груз отправится в воинскую часть Каменка, а 17 октября — в воинскую часть ВДВ Пскова. Об этом депутат Законодательного собрания Карелии, сопредседатель ОНФ в республике Анна Лопаткина сообщила на своей странице в соцсети.

Парламентарий опубликовала инструкцию для жителей республики, которые хотят передать вещи своим родным в воинские части:

  1. Составьте опись посылки в 2-х экземплярах;
  2. Вещи соберите в плотный пакет или коробку, не заклеивая;
  3. На пакет, коробку надежно фиксируйте лист бумаги (желательно распечатать) с полным адресом военной части (если известен номер, части указать его), рота, взвод, ФИО полностью, можно телефон;
  4. При передаче посылки вещи пересчитываются, вкладывается опись, посылка упаковывается волонтёрами Центра сбора гуманитарной помощи по адресу ул. Дзержинского, д. 3, каб.67 (в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

Лопаткина напомнила, что первая машина в учебные части для мобилизованных из Карелии была отправлена 4 октября для 2-го мотострелкового батальона.

«Закупки по заявкам, согласованным с командирами частей из средств собранных на спецсчете БФ „Живой город“ продолжаются», — отметила депутат.

Ранее сообщалось, дополнительную экипировку, технические средства и другую продукцию отправляют в учебные центры, где жители Карелии, призванные в рамках частичной мобилизации, проходят военную подготовку.

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