Родственники не могут получить тело умершего в Дубае жителя Петрозаводска

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как власти пытаются помочь вернуть в Россию тело умершего в Дубае жителя Петрозаводска.

"Люди где-то сразу стараются выйти на главу республики. У нас вчера вечером ситуация была. Петрозаводчанин умер от инсульта в Дубае. И там проблема со страховой компанией, (чтобы) тело вывезти Арабских Эмиратов. Это наш земляк, у него маленький ребенок. Вчера вечером подключили всех", - сказал Парфенчиков во время пресс-завтрака в издании "Карелинформ".

По словам руководителя республики, сложность заключается в том, что страховая компания находится в Салехарде.

Парфенчиков попросил помочь прокуратуру и коллег из Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Проблема заключается в том, что страховая компания не оплачивает те медицинские услуги, которые были оказаны клиникой в Дубае, и они не выдают тело", - уточнил Парфенчиков.