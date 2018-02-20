Пациенты госпиталя для ветеранов в Петрозаводске вынуждены сами покупать себе лекарства

Министр здравоохранения Карелии Марина Швец признала, что Госпиталь для ветеранов войн в Петрозаводске находится в трудном финансовом положении.

В социальной сети петрозаводчанка Наталья рассказала, как вынуждена была покупать для своего брата, который лежал в госпитале для ветеранов войн, лекарства, капельницы, физраствор, подгузники, моющие средства и даже тряпки, а также пакеты для мусора.

"Мы-то могли купить, а у родственников других больных такой возможности не было, и они просили выписать их из больницы, так и не пролечившись", - написала Наталья.

Увидев, в каком плачевном состоянии находится бюджетное медицинское учреждение, Наталья обратилась с письмом в к министру здравоохранения Марене Швец.

"Прошу вас найти средства и ликвидировать дефицит лекарств в госпитале для ветеранов войн. То, что происходит, стыдно и позорно", - охарактеризовала ситуацию в госпитале петрозаводчанка.

Ответ от министра пришел через 2 месяца. В своем письме Швец признала, что госпиталь действительно испытывает финансовые трудности.

"В связи с тяжелым материальным положением ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" (далее – учреждение), наличием кредиторской задолженности, в учреждении действительно имелись проблемы с обеспечением лекарственными средствами, расходными материалами, реактивами, изделиями медицинского назначения. По состоянию на настоящий момент в результате усилий, предпринятых учреждением совместно с Министерством здравоохранения Республики Карелия с целью обеспечения пациентов лекарственными средствами, расходными материалами, реактивами, изделиями медицинского назначения в соответствии с Территориальной программой оказания гражданам Республики Карелия бесплатной медицинской помощи, порядками и стандартами медицинской помощи, положение значительно улучшилось", - ответила министр здравоохранения Карелии на вопрос и просьбу петрозаводчанки.

Получив ответ от министра, Наталья продолжает задаваться вопросами: "Почему в госпитале ветеранов войн тяжелое материальное положение и кредиторская задолженность, а в республиканской больнице, где перед тем месяц лежал мой брат, все в порядке? Это ведь два бюджетных учреждения, финансируются из республиканского бюджета? И не получится ли так, что сейчас в госпитале "положение значительно улучшилось" временно?"

Отметим, что такое же обращение, как и Швец, с вопросом о плачевном состоянии госпиталя в этот же день, 2 декабря 2017 года, был направлен через сайт ЗС РК председателю парламента Элиссану Шандаловичу, но ответа петрозаводчанка Наталья так и не получила.