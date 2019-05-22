Родственница осужденного в Карелии дала взятку сотруднику УФСИН

Факт передачи взятки проходил под контролем сотрудников отдела собственной безопасности, сообщили в УФСИН по Карелии.

Родственница осужденного к обязательным работам 19 апреля дала взятку сотруднику уголовно-исполнительной инспекции, с целью уклонения от отбывания наказания, а именно составление фиктивных документов об отбытии наказания.

Факт передачи должностному лицу проходил под контролем сотрудников отдела собственной безопасности УФСИН по Карелии и сотрудников регионального УФСБ. В момент передачи денежных средств женщина была задержана.

Возбуждено уголовное дело.