Рогалевич - Лиминчуку: "Вы мне еще сошлитесь на устав Русской православной церкви"

Обсуждение законопроекта о возможном участии самовыдвиженцев на выборах главы Карелии в региональном парламенте обернулось скандальной перепалкой депутатов с переходом на личности.

Поправки к региональному закону "О выборах Главы Республики Карелия" предложил внести депутат Андрей Рогалевич (фракция "Яблоко"). Первая попытка рассмотрения законопроекта оказалось провальной, так как парламентское большинство отказалось ее поддержать. После этого депутат заявил, что соберет подписи жителей республики в поддержку законопроекта и внесет ее повторно. Кроме того, Рогалевич провел пресс-конференцию и заявил о своем намерении участвовать в будущих выборах главы республики. В среду, 16 мая, парламентский комитет по государственному устройству во второй раз обсуждал законопроект Рогалевича.

По словам Рогалевича, в парламент поступило более 1 тысячи подписей с текстом обращения, под которым подписывались жители республики. Сбор проходил на улице и в Интернете.

"Если вы приведете хоть одного человека, который скажет, что ему заплатили, давайте будем разбираться, но таких случаев нет. Люди знали, за что они ставят подпись", - пояснил Рогалевич.

Он отметил, что при проведении опроса был минимизирован сбор персональных данных с жителей, указывалось только место проживания и фамилия с именем. "Обвинять меня в чем-то вы не имеете права", - заявил Рогалевич. - Деньги никому не платились. Бумага покупалась на собственные средства".

"Вы обвинили нас в политической трусости публично на пресс-конференции, - продолжил Лиминчук. – Сейчас мы пытаемся понять, в чем моя трусость, я пытаюсь разобраться по существу. Вы же опытный депутат, есть статья 31 федерального закона № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

"Так мы не попадаем под этот закон, уважаемый коллега, - перебил его Рогалевич. – Мы депутаты Законодательного собрания, вы мне еще сошлитесь на устав Русской православной церкви! Приведите в качестве примера. Если вы хотите пообсуждать вопрос, не относящийся к данному законопроекту, то велком в 225-й кабинет, я вам расскажу, как и где собирались подписи. Подписи собирали волонтеры".

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