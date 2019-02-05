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Новости. Экономика
08:52, 05 Февраля 2019

Роль датчиков давления шин в авто

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При помощи таких удобных технических приспособлений как датчики производится снятие и передача сигналов на основные устройства.

Это позволяет водителю контролировать работоспособность того или иного агрегата, узла или механизма. Чтобы в случае возникновения поломки быстро принять правильное решение.

Не секрет, что многие современные автомобили оборудуются датчиками давления шин. Это очень удобно, так как водитель транспортного средства может следить за состоянием колес, находясь за рулем. Приобрести датчики давления шин можно на сайте alltpms.ru. Здесь представлен довольно широкий ассортимент данной продукции.

Жаль, что перед поездкой на авто не многие водители проверяют состояние и давление колес. В результате это может стать причиной увеличенного топливного расхода, снижения управляемости и ухудшения работы тормозной системы. Происходит это за счет того, что меняется пятно контакта с дорогой, а физические характеристики колеса отклоняются от нормы. При слишком высоком давлении в шинах авто также утратит управляемость. Машина станет жестко преодолевать препятствия и не обеспечит высокой эффективности торможения. В особенности важно следить за этими параметрами в низкопрофильных шинах.

Легко столкнуться с ситуацией, когда в одном колесе высокое, а в другом низкое давление. В итоге это отразиться на управляемости и может стать причиной ДТП. Поэтому, чтобы избежать этих и многих других неприятностей, и используются датчики. В техническом плане установить их несложно. Как правило, деталь подходит для монтажа на любую шину. Что касается снимаемых данных, они поступают на головное устройство и доступны водителю в любое время. Таким образом, он может следить за показаниями давления и быть в курсе в результате их изменения. Датчик позволит обнаружить медленный прокол или повреждение колеса. После чего можно принять соответствующие меры, а не ждать критических ситуаций.

Важно отметить следующий немаловажный момент. Если давление выше нормативных показателей наблюдаются проблемы не только с управляемостью, но и с увеличением тормозного пути. Прибор позволит выставить значения на нормативный уровень.

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