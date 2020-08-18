Рома Зверь с женой прокатились по Карелии (ФОТО)

Солист группы "Звери" Роман Билык побывал с семьей в Петрозаводске, на Кижах, в Олонце и деревне Пегрема.

42-летний бессменный лидер группы "Звери", он же Рома Зверь, провел несколько дней в нашей республике. Фото и видео, рассказывающие о своей поездке с супругой Мариной Королевой, он выложил в своем микроблоге в Instagram.

"Карелия прекрасна, спасибо за гостеприимство и хорошую погоду!" - пишет музыкант.

Его супруга не скрывала своего восторга от увиденного в Карелии.

"Петрозаводск, утром на лодке в Кижи, потом Пегрема, и обратно. Ну и поныряли с лодки пару раз. Изумительно. Сейчас закаты там малиновые, и я не преувеличиваю. В Пегреме, заброшенной деревне, которую жители покинули в 70-е годы 20 века, нас поразила часовня Варлаама Хутынского, восстановленнная, полная икон, свечей. С папочкой, в которой распечатано житие Варлаама Хутынского, молитвы; инструкция как обходиться с храмом; как уходя посыпать "угощение" для муравьёв и термитов.. Такое доверие к случайным туристам тронуло. Так захотелось побыть там, а потом оправдать доверие, и сделать все необходимое по инструкции. Уходя, запереть часовню. А вокруг змеи, клещи, комары… Было нелегко попасть, но мы не испугались. А Кижи… Без лишних слов. Просто поезжайте и посмотрите на это чудо, созданное русскими северными зодчими", - делится со своими подписчиками в Instagram Марина.

Ранее своими впечатлениями о Карелии делился солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков.