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Рома Зверь с женой прокатились по Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
07:15, 19 Августа 2020
фото: instagram.com/romanbilyk/?utm_source=ig_embed
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Солист группы "Звери" Роман Билык побывал с семьей в Петрозаводске, на Кижах, в Олонце и деревне Пегрема.

42-летний бессменный лидер группы "Звери", он же Рома Зверь, провел несколько дней в нашей республике. Фото и видео, рассказывающие о своей поездке с супругой Мариной Королевой, он выложил в своем микроблоге в Instagram.

"Карелия прекрасна, спасибо за гостеприимство и хорошую погоду!" - пишет музыкант.

Его супруга не скрывала своего восторга от увиденного в Карелии.

"Петрозаводск, утром на лодке в Кижи, потом Пегрема, и обратно. Ну и поныряли с лодки пару раз. Изумительно. Сейчас закаты там малиновые, и я не преувеличиваю. В Пегреме, заброшенной деревне, которую жители покинули в 70-е годы 20 века, нас поразила часовня Варлаама Хутынского, восстановленнная, полная икон, свечей. С папочкой, в которой распечатано житие Варлаама Хутынского, молитвы; инструкция как обходиться с храмом; как уходя посыпать "угощение" для муравьёв и термитов.. Такое доверие к случайным туристам тронуло. Так захотелось побыть там, а потом оправдать доверие, и сделать все необходимое по инструкции. Уходя, запереть часовню. А вокруг змеи, клещи, комары… Было нелегко попасть, но мы не испугались. А Кижи… Без лишних слов. Просто поезжайте и посмотрите на это чудо, созданное русскими северными зодчими", - делится со своими подписчиками в Instagram Марина.


instagram.com/korolevamary__/

Ранее своими впечатлениями о Карелии делился солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков.

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