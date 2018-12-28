Роман Гольцев: "Хуже всего придется тем, кто за стабильность"

Бизнесмен из Петрозаводска поделился своими предновогодними ожиданиями.

Известный петрозаводский предприниматель Роман Гольцев не ждет в Новом году подарков от государства, но все-таки надеется на перемены.

"Их источником не будет администрация президента или любой другой государственный орган – там уже труха, перемены зародятся благодаря новым лицам и новым знаниям, – считает Гольцев. – С другой стороны, экономика войдет в еще больший спад, предприниматели еще больше обеднеют, но хуже всего придется тем, кто за стабильность, т.е. не самым богатым слоям населения. И это реальность 2019 года, в которой никому обольщаться не стоит".

Читайте – в интервью, которое предприниматель дал "Столице на Онего" накануне Нового года.