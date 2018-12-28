Роман Гольцев: "Хуже всего придется тем, кто за стабильность"

Новости по теме
Загрузка...
Бизнесмен из Петрозаводска поделился своими предновогодними ожиданиями.
Известный петрозаводский предприниматель Роман Гольцев не ждет в Новом году подарков от государства, но все-таки надеется на перемены.
"Их источником не будет администрация президента или любой другой государственный орган – там уже труха, перемены зародятся благодаря новым лицам и новым знаниям, – считает Гольцев. – С другой стороны, экономика войдет в еще больший спад, предприниматели еще больше обеднеют, но хуже всего придется тем, кто за стабильность, т.е. не самым богатым слоям населения. И это реальность 2019 года, в которой никому обольщаться не стоит".
Читайте – в интервью, которое предприниматель дал "Столице на Онего" накануне Нового года.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
25.12.2018, 07:15
26.12.2018, 16:04
25.12.2018, 08:00
26.12.2018, 21:30
21.12.2018, 15:30
Аналитика
Сегодня 09:53
Политкухня
Бизнесмен из Петрозаводска не рассчитывает на новогодние подарки от государства.
27.12.2018 14:46
26.12.2018 12:19
26.12.2018 11:58
25.12.2018 16:00
Чтиво
27.12.2018 09:59
Без политики
Руководитель Офтальмологического центра Карелии Олег Лексунов подвел новогодние итоги и рассказал, как благодаря их современной глазной клинике в Карелии развивается медицинский туризм.
25.12.2018 11:03
25.12.2018 08:00
21.12.2018 13:01
Медиа
27.12.2018 12:34
Опрос
Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?
Комментарии