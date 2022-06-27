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Роман Голубев: «Чтобы за 5 лет отремонтировать 70 школ в Карелии, необходимо осваивать миллиард в год»

Новости. Общество
08:50, 28 Июня 2022
фото: © Правительство Карелии

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Министр образования Карелии Роман Голубев рассказал о программе капремонта школ.

Первоначально в программу капремонта вошли 70 зданий школ республики, которые должны быть отремонтированы до 2026 года. Но власти Карелии уже понимают, что через пять лет некоторые школы не будут существовать.

«Например, Кайпинская школа в Суоярвском районе. Она располагается в старом деревянном здании, которое будет закрыто, как только построим новую школу в Суоярви. Есть отдельно стоящие деревянные здания, которые относятся к образовательным учреждениям, и при этом не используются. Мы не планируем вкладывать в них федеральные средства. Поэтому итоговый список из 70 школ к 2026 году будет скорректирован. На данный момент у нас в перечне 21 школа. Еще по 29 зданиям мы выделили средства на проектно-сметную документацию с тем, чтобы участвовать в отборе Минпросвещения РФ для капремонтов после 2023 года», - рассказал «Столице на Онего» министра образования Карелии Роман Голубев.

По словам главы ведомства, чтобы за пять лет отремонтировать 70 школ, необходимо осваивать не менее миллиарда в год.

«Важно найти подрядчиков, которые способны справиться с таким объемом ремонтов. Сейчас процесс запущен, и мы видим хороший темп работ. В начале мая подрядчики стали выходить на объекты. Начинаем с коммуникаций, кровлей, фасадов. На следующий год будем решать вопросы с косметикой. Все сразу не сделать, иначе мы затянем сроки. Работы много, но все необходимо успеть сделать до 1 сентября. Закрыть школу на ремонт в Петрозаводске на год нереально, учитывая то количество детей, которое обучается в городе. Поэтому наша задача — до 1 сентября выполнить основной объем работ, который позволяет возобновить образовательный процесс. И в принципе у нас практически все контракты заключены. Рассчитываем до начала нового учебного года подавляющий объем работ выполнить по 21 объекту», - отметил министр.

Подробнее о ремонте и строительстве школ в Карелии читайте здесь.

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