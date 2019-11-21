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Новости. Культура
17:40, 21 Ноября 2019
фото: © со страницы ВКонтакте Дмитрия Новикова

Роман писателя из Карелии опубликовали на английском языке

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Дмитрий Новиков представит в Национальной библиотеке Карелии свою книгу "Голомяное пламя", которая была издана на английском языке.

Роман "Голомяное пламя", увидевший свет в 2017 году, вошел в шорт-лист одной из главных литературных премий России "Русский букер". По решению жюри конкурса Дмитрию Новикову, единственному из шорт-листа премии, присудили грант на перевод романа и его издание на английском языке, сообщается на сайте правительства республики.

Как отмечает сам писатель, перевод книги на английский язык не только откроет ее для огромной читательской аудитории, но и расскажет миру о Карелии, ее истории и духе.
Презентация издания пройдет в Национальной библиотеке 28 ноября в 14.00.

Напомним, роман Дмитрия Новикова о Карелии вышел в английском переводе в мае этого года.

Автор книг "Муха в янтаре", "Вожделение", "В сетях Твоих", лауреат "Новой Пушкинской премии" не скрывал своих чувств: "Радуюсь и, что скрывать, слегка горжусь... Спасибо всем причастным!!!"

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