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Романтическое знакомство в кафе в райцентре Карелии закончилось возбуждением уголовного дела

Новости. Криминал
10:07, 01 Ноября 2022
фото: © alamy.com

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Жительница Кондопоги познакомилась в кафе с мужчиной и осталась без телефона и кошелька.

В кондопожскую полицию поступило заявление от 41-летней горожанки. Она сообщила, что у нее похитили кошелек, в котором находились банковские карты, а также мобильный телефон стоимостью более 10 000 рублей. Об этом рассказали в МВД Карелии.

Как выяснилось, ночью женщина отдыхала в увеселительном заведении. Там она завязала знакомство с мужчиной, который сразу же пересел за ее столик. В какой-то момент женщина отлучилась потанцевать. Когда она вернулась, обнаружила, что новый знакомый ушел, а из ее сумки, оставленной на столе, пропали вещи.

Полицейские установили личность подозреваемого. К преступлению оказался причастен 50-летний местный житель, у которого ранее проблем с законом не возникало.

Он признался, что телефон хотел оставить себе, чтобы в дальнейшем пользоваться, а кошелек выбросил, так как не нашел в нем деньги.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, в Карелии мужчина пришел на заправку за мороженым, а ушел с чужим смартфоном.

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