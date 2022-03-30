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«Росатом» разочарован отказом Финляндии от контракта по АЭС «Ханхикиви-1»

Новости. Общество
14:02, 02 Мая 2022
фото: © "Столица на Онего"

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Госкорпорация «Росатом» прокомментировала решение Fennovoima расторгнуть контракт по АЭС «Ханхикиви-1».

Госкорпорация "Росатом" заявила, что искренне разочарована абсолютно непонятным решением Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии, и оставляет за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в понедельник Fennovoima заявила о расторжении этого контракта. Как говорится в сообщении Fennovoima, в последние годы якобы наблюдались значительные и растущие задержки в проекте, а события на Украине усугубили риски для проекта.

«Решение менеджмента Fennovoima Oy о расторжении EPC контракта с компанией RAOS Project Oy вызывает у нас искреннее разочарование», — говорится в заявлении «Росатома».

«Обращаем внимание, что такой важнейший для проекта шаг, как инициатива руководства Fennovoima Oy о прекращении контракта EPC, сделан без детального обсуждения на уровне акционеров проекта, крупнейшим из которых (34%) является RAOS Voima Oy (на 100% принадлежит «Росатому»)», — говорится в заявлении.

Основания такого решения «абсолютно непонятны», подчеркивает «Росатом».

«Проект прогрессирует, налажена командная работа заказчика и подрядчика, о чем акционерам компании и в СМИ неоднократно сообщал генеральный директор компании Fennovoima», — отмечается в заявлении.

RAOS Project Oy добросовестно выполняет свои обязательства, основные документы, необходимые для выдачи регулятором лицензии на сооружение АЭС были переданы Заказчику еще в прошлом году. Более 98% из них заказчик передал в СТУК, ожидалось, что в апреле/мае Fennovoima Oy передаст их регулятору, указывается в заявлении.

«Росатом» в своей международной деятельности неукоснительно придерживается принципа безусловного выполнения всех обязательств. Оставляем за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством», — подчеркивает госкорпорация.

Проект «Ханхикиви-1» предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступала финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС «Ханхикиви-1» выступала компания RAOS Project (входит в «Росатом»). На сегодняшний день проект находился на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС.

Ранее сообщалось, Финляндия на треть сократит импорт электроэнергии из России.

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