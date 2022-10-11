Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ

До 3 декабря продлены ограничения на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России.

Чиновники до 3 декабря ограничили полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, пишет ТАСС.



Россия с 24 февраля 2022 года закрыла часть своего воздушного пространства для гражданских самолетов в центральной части и на юге страны на фоне специальной военной операции на Украине.