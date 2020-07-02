Росавиация продлила запрет на международные перелеты

Росавиация продлила до конца июля ограничение на международные полеты из-за пандемии коронавируса.

Ранее ведомство предлагало возобновить международные полеты с 15 июля, пишет РБК.



Федеральное агентство воздушного транспорта разослало аэропортам и авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.

"До 23.59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства", – указано в телеграмме.

Такие телеграммы выпускаются каждый месяц после 27 марта, когда правительство приостановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, пояснил источник РБК в Белом доме.



Таким образом, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны. По словам собеседника РБК, если будут приняты решения об открытии международного сообщения, то будет новая телеграмма в авиакомпании и аэропорты.



"Ограничения на ввоз иностранных граждан действуют по 31.07 включительно. С ограничениями на вывоз из страны граждан Российской Федерации это не связано: с июня страну могут покидать лица с двойным гражданством, видом на жительство, а также по специальным категориям виз – на лечение и работу", – говорит представитель S7.

Представитель Росавиации отказался комментировать служебную переписку.

30 июня стало известно, что Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля открылись границы ЕС. На первом этапе въезд в Евросоюз разрешили для 14 стран. Ситуация с коронавирусом в них при этом должна быть не хуже, чем в самом ЕС, указано в документе, принятом Европейским советом. В перечень вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Въехать в ЕС с 1 июля смогут и граждане Китая – в том случае если КНР также разрешит въезд в страну жителям ЕС.