Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в аэропорты юга России

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили в 17-й раз.
Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра России до 24 июня, пишет РИА Новости.
«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июня», — говорится в сообщении Росавиации.
Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Авиакомпаниям рекомендовали использовать альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.
Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели с 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру не раз продлевали.
В конце апреля президент Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.
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