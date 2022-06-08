Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в аэропорты юга России

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили в 17-й раз.

Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра России до 24 июня, пишет РИА Новости.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июня», — говорится в сообщении Росавиации.

Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендовали использовать альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели с 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру не раз продлевали.

В конце апреля президент Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.