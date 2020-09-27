Росавтодор пообещал сохранить красоты Карелии при строительстве новой трассы

Ландшафтное полотно сохранят при строительстве трассы А-121 в Карелии, сообщении пресс-службы Росавтодора.

На участке планируют построить 43 водопропускных сооружений, одно из них - это арочный мост через реку Маньга.



Также, по информации компании, обустроят шесть примыканий к населенным пунктам и два пересечения с новой автодорогой.



На съезде в деревню Маньга установят барьерное ограждение.



На участке, где проводятся строительные работы, есть гряды, окруженные болотистыми равнинами, и озера.



Этот факт и поспособствовал сохранению природного ландшафта.



"В результате трасса А-121 "Сортавала" не утратит свой статус одного из самых красивых туристических маршрутов России", - говорится в сообщении пресс-службы Росавтодора.



Строящийся участок протяженностью 21 км соединит две федеральные трассы: Р-21 "Кола" и А-121 "Сортавала"