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27.09.2020 19:00

Росавтодор пообещал сохранить красоты Карелии при строительстве новой трассы

Новости. Общество
18:00, 28 Сентября 2020
фото: © Росавтодор
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Ландшафтное полотно сохранят при строительстве трассы А-121 в Карелии, сообщении пресс-службы Росавтодора.

На участке планируют построить 43 водопропускных сооружений, одно из них - это арочный мост через реку Маньга.

Также, по информации компании, обустроят шесть примыканий к населенным пунктам и два пересечения с новой автодорогой.

На съезде в деревню Маньга установят барьерное ограждение.

На участке, где проводятся строительные работы, есть гряды, окруженные болотистыми равнинами, и озера.

Этот факт и поспособствовал сохранению природного ландшафта.

"В результате трасса А-121 "Сортавала" не утратит свой статус одного из самых красивых туристических маршрутов России", - говорится в сообщении пресс-службы Росавтодора.

Строящийся участок протяженностью 21 км соединит две федеральные трассы: Р-21 "Кола" и А-121 "Сортавала"

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