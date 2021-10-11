Росгвардейцы искали диверсантов в лесах Карелии (ФОТО)

Карельский ОМОН Росгвардии в течение недели отрабатывал навыки действий в различных условиях оперативной обстановки, сообщили в ведомстве.

Во время полевого выхода омоновцы выполняли нормативы по огневой, топографической, инженерной и медицинской подготовке. В ходе учений они искали и задерживали диверсионные группы, сопровождали колонны, отрабатывали порядок проведения разведывательно-поисковых мероприятий и способы скрытого передвижения групп в боевом порядке, закрепляли навыки ведения огня из штатного и специального вооружения.

По словам командира карельского ОМОН полковника полиции Сергея Ужакова, сотрудники успешно справились с поставленными задачами. «Личный состав спецподразделения повысил уровень профессиональной подготовки, морально-психологической устойчивости и выносливости», – отметил он.

Ранее ОМОН устроил облавы на браконьеров в Карелии.