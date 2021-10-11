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Росгвардейцы искали диверсантов в лесах Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
09:42, 11 Октября 2021
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия

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Карельский ОМОН Росгвардии в течение недели отрабатывал навыки действий в различных условиях оперативной обстановки, сообщили в ведомстве.

Во время полевого выхода омоновцы выполняли нормативы по огневой, топографической, инженерной и медицинской подготовке. В ходе учений они искали и задерживали диверсионные группы, сопровождали колонны, отрабатывали порядок проведения разведывательно-поисковых мероприятий и способы скрытого передвижения групп в боевом порядке, закрепляли навыки ведения огня из штатного и специального вооружения.

По словам командира карельского ОМОН полковника полиции Сергея Ужакова, сотрудники успешно справились с поставленными задачами. «Личный состав спецподразделения повысил уровень профессиональной подготовки, морально-психологической устойчивости и выносливости», – отметил он.

Ранее ОМОН устроил облавы на браконьеров в Карелии.

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Комментарии

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Off
2021-10-11 10:33:47
Когда были лесные пожары ..они, также отправились в лес - "воевать с партизанами " .
Лес тушили сами жители Карелии.
Вот они ,приоритеты власти.
"В ходе учений они искали и задерживали диверсионные группы, сопровождали колонны, отрабатывали порядок проведения разведывательно-поисковых мероприятий и способы скрытого передвижения групп в боевом порядке, закрепляли навыки ведения огня из штатного и специального вооружения."
Смотрите , тут нет отработки действий по спасению мирных граждан . Есть одна цель - уничтожение ..... думете внешней угрозы ? Нет. Скорее всего -"внутреннего врага".
П.С, ( Про бумажные стаканчики ..вы знаете )))
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