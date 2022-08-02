Росгвардейцы Карелии нашли 8 нарушений в сфере оборота оружия

В Карелии представители Росгвардии проверили за неделю более 100 владельцев оружия, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.
Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии Карелии совместно с сотрудниками МВД республики за прошедшую неделю провели 118 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.
Росгвардейцы составили 8 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия.
За нарушение законодательства изъято 3 единицы оружия.
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