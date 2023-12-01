Росгвардейцы Карелии предотвратили семь попыток хищения за прошлую неделю

Сотрудники, находившиеся на маршрутах патрулирования, задержали 13 человек.
Сотрудники управления Росгвардии Карелии за прошедшую неделю совершили 433 выезда по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.
Как рассказали в источнике, в семи случаях пресекли попытки хищения имущества организаций.
Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 11 человек за административные нарушения и двух человек — по подозрению в совершении преступлений.
Общая сумма ущерба составила около 5 000 рублей, отметили в источнике.
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