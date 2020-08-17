Росгвардейцы Карелии задержали двух любителей бесплатного кофе и водки

В магазинах Кондопоги задержали двух мужчин, которые пытались украсть продукты, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Днём 14 августа на пульт централизованной охраны районного отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги, что в магазине на улице Советов в Кондопоге сотрудники вневедомственной охраны задержали 59-летнего мужчину, который пытался пронести мимо кассы кофе и четыре плитки шоколада.

Нарушителя передали полицейским. Ему грозит штраф или административный арест.

Такая же перспектива у 28-летнего кондопожанина, который аналогичным образом пытался похитить кофе и бутылку водки на общую сумму более 1,5 тыс. рублей.

Он был задержан росгвардейцами в сетевом магазине на ул.Заводской.