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Росгвардейцы Карелии задержали двух любителей бесплатного кофе и водки

Новости. Общество
09:57, 18 Августа 2020
фото: © Максим Слуцкий/ТАСС, архив
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В магазинах Кондопоги задержали двух мужчин, которые пытались украсть продукты, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Днём 14 августа на пульт централизованной охраны районного отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги, что в магазине на улице Советов в Кондопоге сотрудники вневедомственной охраны задержали 59-летнего мужчину, который пытался пронести мимо кассы кофе и четыре плитки шоколада.
Нарушителя передали полицейским. Ему грозит штраф или административный арест.

Такая же перспектива у 28-летнего кондопожанина, который аналогичным образом пытался похитить кофе и бутылку водки на общую сумму более 1,5 тыс. рублей.
Он был задержан росгвардейцами в сетевом магазине на ул.Заводской.

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