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Росгвардейцы разоружили жителей Карелии – 23 ствола

Новости. Общество
10:25, 28 Февраля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе/Архив
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В Карелии 22 человека добровольно сложили оружие, сообщает управление Росгвардии по Республике Карелия.

С 18 по 25 февраля сотрудники Росгвардии провели 73 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Из оборота изъяли одну единицу оружия. Составлено 12 протоколов об административных правонарушениях. Граждане добровольно сдали 22 единицы оружия.

В Росгвардии напомнили, что подразделениями лицензионно-разрешительной работы ведомства предоставляется 24 вида государственных услуг – это выдача гражданам и организациям разрешительных документов (лицензий и разрешений) на приобретение, хранение, ношение и использование различных видов гражданского и служебного оружия и патронов к нему; выдача удостоверений частного охранника, лицензирование деятельности организаций по торговле оружием и патронами к нему, лицензирование деятельности по хранению оружия, лицензирование частной охранной деятельности.

Также инспекторский состав подразделений ЛРР Росгвардии проводит дактилоскопическую регистрацию всех граждан, претендующих на статус частного охранника, работника ведомственной охраны, предприятия с особыми уставными задачами.

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