Росгвардейцы скрутили агрессивного клиента гипермаркета в Петрозаводске

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, угрожавшего работникам торгового заведения.

Днём 31 июля в одном из гипермаркетов Петрозаводска был задержан гражданин 1983 года рождения, который пытался вынести без оплаты товар на сумму полторы тысячи рублей. Об этом сообщает карельское управление Росгвардии.

Работники магазина заметили действия мужчины и задержали нарушителя – он повёл себя агрессивно и начал в их адрес сыпать угрозами физической расправы.

На поступивший сигнал тревоги на объект прибыла группа задержания Петрозаводского батальона отдела вневедомственной охраны. Гражданин был задержан росгвардейцами и передан в полицию.