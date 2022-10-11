Росгвардейцы успокоили дебошира на темных улицах города в Карелии

В Росгвардии Карелии рассказали о трех нарушителях, задержанных в разных городах республики.

Ночью 19 октября росгвардейцы выехали по сигналу тревоги в один из гипермаркетов Петрозаводска. Там 20-летний юноша пронес мимо кассы средства гигиены. Так же действовал подросток в одном из магазинов Сегежи, только его добычей стали энергетические напитки.

Наконец, на улицах Костомукши в 5 утра бойцам Росгвардии пришлось иметь дело с дебоширом. Местный житель, выпив спиртного, вел семья агрессивно и нарушал общественный порядок. Дебошира задержали.

Всех нарушителей после выяснения личности передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.