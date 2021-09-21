Росгвардейцы в Карелии поймали мужчину, убежавшего из магазина с краденной бутылкой виски

В Медвежьегорске задержали молодого человека с краденным виски недалеко от магазина.

Инцидент произошел вечером 23 сентября. В четверг 28-летний магазинный вор похитил бутылку виски и убежал — при отработке территории он был задержан сотрудниками районного отдела вневедомственной охраны. Гражданин повел себя агрессивно — он был задержан и передан полицейским, рассказали в управлении Росгвардии по Карелии.

Также в ночь на 24 сентября в одном из гипермаркетов столицы республики за попытку выноса товара задержан 38-летний петрозаводчанин. Выяснилось, что это уже вторая за год кража из магазина для «покупателя». Рецидив будет учтен при принятии решения о привлечении мужчины к ответственности.

Ранее петербурженка пыталась вынести четыре бутылки элитного алкоголя из магазина в райцентре Карелии.