Росгвардейцы задержали магазинного вора в Петрозаводске

В Петрозаводске молодой человек пытался вынести продукты из магазина на сумму три тысячи рублей, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Вечером 18 августа группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны прибыла по вызову в один из городских гипермаркетов.

Выяснилось, что молодой человек пронёс мимо кассы продукты на сумму более 3 тысяч рублей. Действуя скрытно, он сложил в рюкзак продукты и попытался выйти из магазина, но опытные продавцы заметили хищение. Была нажата тревожная кнопка.

Сотрудники задержали злоумышленника, установили его личность – выяснилось, что гражданин проживает в Петрозаводске и ему 20 лет. После составления документов его передали сотрудникам полиции.