Росгвардейцы задержали мужчину, повредившего имущество сауны в Петрозаводске

Порча чужого имущества стала причиной двух вызовов бойцов Росгвардии в столице Карелии.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, бойцы ведомства выехали утром по сработке тревожной сигнализации в одну из саун Петрозаводска. На месте выяснилось, что один из посетителей, 34-летний мужчина, разбил камеру наружного наблюдения. Заведению был нанесен ущерб в 10 тысяч рублей. Нарушителя задержали и доставили в отделение полиции.

Другой инцидент был зарегистрирован в доме на улице Максима Горького. Петрозаводчанка рассказала прибывшим росгвардейцам, что неизвестный разбил стекло в ее квартире, а затем скрылся. Информация о произошедшем была передана правоохранителям.

Напомним, за минувшие выходные сотрудники Росгвардии пресекли 7 попыток кражи в разных городах Карелии.