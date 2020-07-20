Росгвардейцы задержали в Карелии жителя Калуги, который числился без вести пропавшим

Находящийся в розыске мужчина насторожил своим неадекватным поведением продавцов магазина в Кондопоге, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Инцидент произошел 18 июля в сетевом магазине, расположенном на проспекте Калинина в Кондопоге. Выехавшим по "тревожной" кнопке на охраняемый объект росгвардейцам работники торгового заведения рассказали о мужчине, неадекватное поведение которого их насторожило.

Сотрудники вневедомственной охраны неподалеку от магазина остановили для проверки документов схожего по описанию гражданина. В ходе общения и установления личности росгвардейцы узнали, что мужчина числится в розыске, как без вести пропавший. Как выяснилось, он прибыл в Карелию из Калуги.

Мужчина был передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы задержали жителя Карелии, обматерившего посетителей и работников магазина.