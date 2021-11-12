Росгвардейцы задержали в Петрозаводске дебошира, не сумевшего взять себя в руки

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника в торговом центре, сообщили в ведомстве.

Около 4 часов ночи 1 декабря сотрудники Росгвардии прибыли в один из гипермаркетов Петрозаводска, где сработала тревожная сигнализация. Выяснилось, что 43-летний посетитель магазина ведет себя агрессивно по отношению к работникам гипермаркета, оскорбляет их и угрожает. Мужчина не взял себя в руки даже после появления росгвардейцев.

В результате дебошир был задержан и передан сотрудникам полиции. Мужчина может быть привлечен к ответственности как за мелкое хулиганство, так и за угрозу физической расправы по уголовной статье.

Напомним, ранее любитель шампанского в Петрозаводске пошел на грабеж.