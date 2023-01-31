Росгвардия Карелии приглашает на службу по контракту за 140 тысяч рублей в месяц

Карельское управление Росгвардии производит отбор кандидатов для поступления на военную службу.

По сообщению Управления Росгвадии по Карелии, в настоящее время в войсках национальной гвардии РФ проводится отбор граждан для прохождения военной службы по контракту сроком от 6 до 12 месяцев. Жителей республики набирают на военную службу по контракту в 33-ю бригаду оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии в поселке Лебяжье Ленинградской области.

Денежное довольствие на период выполнения служебно-боевых задач от 140 тысяч рублей в месяц.

Требования к кандидатам:

- возраст от 18 лет;

- образование не ниже основного общего (9 классов);

- признание кандидата военно-врачебной комиссией годным к военной службе.

По вопросам поступления на военную службу по контракту обращаться в Управление Росгвардии по Республике Карелия: Петрозаводск, ул. Советская, 22; тел. 8 (8142) 35-35-77.