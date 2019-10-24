Росгвардия прибыла к "Невскому пассажу" (ФОТО)

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Жильцы дома по проспекту Александра Невского в Петрозаводске отказываются освободить вход в незаконную пристройку.
К месту проведения акции, которая сейчас проходит у "Невского пассажа", прибыли сотрудники Росгвардии и полиции - четыре полицейских экипажа.
"Вы препятствуете исполнению решения суда!" - заявили жильцы дома полицейским.
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