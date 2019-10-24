Росгвардия прибыла к "Невскому пассажу" (ФОТО)

Частная жизнь

У Николая и Елены Фроловых девять детей. Это, согласитесь, необычайная редкость в наше время. Еще недавно они жили в совсем небольшом неблагоустроенном доме на окраине Медвежьегорска. Несколько дней назад многодетная семья вселилась в большую четырехкомнатную квартиру в центре города.