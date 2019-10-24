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Новости. Общество
14:41, 24 Октября 2019
фото: Валерий Поташов

Росгвардия прибыла к "Невскому пассажу" (ФОТО)

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Жильцы дома по проспекту Александра Невского в Петрозаводске отказываются освободить вход в незаконную пристройку.

К месту проведения акции, которая сейчас проходит у "Невского пассажа", прибыли сотрудники Росгвардии и полиции - четыре полицейских экипажа.

"Вы препятствуете исполнению решения суда!" - заявили жильцы дома полицейским.

 

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Комментарии

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Сеня
2019-10-24 14:59:06
Видимо будут бить , хотя на космонавтов особо не похожи )))))
кир
2019-10-24 14:56:51
Заводила считает себя великим юристом. Не всё взял от системы в своё время. Ещё хочет.
тетка
2019-10-24 15:02:11
кир, успокойся, надо быть добрее.
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