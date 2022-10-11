Росгвардия в Карелии приглашает на службу медиков

Открыт набор врачей в Управление Росгвардии по Карелии.

В группе медицинского обеспечения Управления Росгвардии по Республике Карелия открыта вакансия (офицерская должность), сообщили в ведомстве.

Требования к кандидатам:

- наличие высшего образования — диплом врача: лечебное дело, любая специализация;

- мужчины, прошедшие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, и женщины. Возраст — до 40 лет;

- отсутствие судимости и грубых административных правонарушений;

- годные по здоровью;

- способность по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Прошедших отбор медиков ждут льготы и гарантии: стабильная и своевременная заработная плата; социальные гарантии; медицинское обеспечение; бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи; отпуск от 55 дней; бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии.

Информацию о поступлении на службу можно узнать по телефону 70-44-57; электронная почта omo.ngrk@mail.ru