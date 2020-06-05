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Роскачество назвало самые безопасные и опасные продукты

Новости. Общество
21:05, 05 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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Эксперты Роскачества проанализировали собственные исследования и выяснили, какие продукты в целом более и менее безопасные.

Оказалось, что общий уровень качества водки в России высокий, а коньяк и шашлыки нужно выбирать с осторожностью, пишет "360".

"В каждой категории было подсчитано количество товаров с обнуленным рейтингом и товаров с рейтингом 4,5 балла и выше. В каждой продуктовой категории был рассчитан процент безопасных и качественных продуктов от общего числа исследованных торговых марок", – объяснили в Роскачестве.

Абсолютным лидером среди товаров признана водка. Кроме нее, из напитков безопасны светлое пиво и томатный сок, зато ни один коньяк не получил знак качества.

Из молочных продуктов лучше качество у сметаны и клубничного йогурта. У творога и сливочного масла, наоборот, нашли много нарушений. Чаще всего там обнаруживали кишечную палочку, антибиотики и растительные жиры.

Среди круп безопасной названа гречка. В остальных эксперты находили живых и мертвых жуков, пестициды и металломагнитные примеси.

Самым безопасным мясным продуктом назвали кур-бройлеров. А среди бакалеи – сушки и пищевая соль.

Из всех продуктов самыми небезопасными назвали свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк.

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Комментарии

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новый
2020-06-05 21:52:18
Товары с обнуленным рейтингом ? :)
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