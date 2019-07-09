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Новости. Общество
21:05, 09 Июля 2019
фото: © White Rabbit Family

Роскачество проверило бургеры известных сетей на антибиотики

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Проверки прошли в McDonalds, Burger King, KFC, Farsh, "Мираторг", Ketch Up, BB&Burgers, Burger Club, "МясоRoob", Black Star Burger и Jerry Wings.

Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы, пишет ТАСС. 

Исследование в аккредитованных испытательных лабораториях прошли бургеры 11 сетевых ресторанов: McDonalds, Burger King, KFC, Farsh, "Мираторг", Ketch Up, BB&Burgers, Burger Club, "МясоRoob", Black Star Burger и Jerry Wings. 

"Как показало исследование, следы антибиотиков в бургерах действительно присутствовали, однако их количество было весьма незначительным – ни один из производителей, у которых сети ресторанов закупают мясное сырье, не превысил установленные техрегламентом нормы по данному параметру", – отметили а Роскачестве. 

Следы антибиотиков можно было определить лишь при использовании высокочувствительного метода, который доступен не во всех регионах. В ходе испытаний экспертами была также определена массовая доля составных частей каждого бургера. По результатам проверок, масса самой большой котлеты составляла 52,2% от общего объема бургера, самой маленькой котлеты – 31,6%.

В ходе проверки у экспертов не возникло претензий к булочкам в бургерах: ни в одной из них не было найдено так называемых "комплексных улучшителей" – броматов или семикарбазида, содержание которых в России не нормируется.

Что касается соли, то практически во всех проверенных бургерах Роскачество обнаружило несоответствие по ее содержанию рекомендациям ВОЗ.

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