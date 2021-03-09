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Роскомнадзор готов заблокировать Twitter

Новости. Политика
21:05, 10 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Российское ведомство добивается от зарубежного интернет-сервиса удаления запрещенного в стране контента.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций готова заблокировать Twitter, если зарубежный интернет-сервис не исполнит требования российских властей об удалении запрещенного в стране контента. Речь идет о склонении несовершеннолетних к совершению самоубийств, детской порнографии, а также информации об использовании наркотических средств.

Как отметили в Роскомнадзоре, в адрес Twitter было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Однако по состоянию на 10 марта 2021 года не удаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией, в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией и 149 с информацией об использовании наркотиков.

"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса (согласно регламенту). Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены", - заявили в Роскомнадзоре.

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