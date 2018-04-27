Роскомнадзор объяснил блокировку "ВКонтакте", "Яндекса" и "Одноклассников"

Представители Роскомнадзора объяснили, почему IP-адреса нескольких социальных сетей и "Яндекса" оказались временно заблокированы.

Об этом они сообщили на официальной странице ведомства во "ВКонтакте", пишет lenta.

Проблема была связана с "технологическими особенностями работы системы", говорится в сообщении. Представители Роскомнадзора добавили, что операторам и провайдерам указания об ограничении доступа не направлялись.

По данным TJ, регулятор уже удалил из реестра запрещенных сайтов IP-адреса популярных в России сервисов. Они были помечены как разблокированные в 2.22 по московскому времени.

В ночь с 26 на 27 апреля несколько крупных Telegram-каналов сообщили о блокировке Роскомнадзором некоторых российских и зарубежных ресурсов. Так, в реестр запрещенных сайтов, помимо "ВКонтакте", "Одноклассников" и "Яндекса", попали IP-адреса Facebook, Twitter, Google, Amazon, Microsoft, LiveInternet, Yahoo, Selectel и других.

Масштабные блокировки миллионов IP-адресов, большая часть из которых принадлежала компаниям Google и Amazon, начались в России 17 апреля, когда Роскомнадзор приступил к исполнению решения суда о запрете работы мессенджера Telegram. Из-за активных действий ведомства пострадалинекоторые сторонние сервисы, включая мессенджер Viber.

Причиной ограничения доступа стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Обязанность предоставлять спецслужбам алгоритм расшифровок переписки прописана в антитеррористическом пакете законов (известном как "закон Яровой"), принятом Госдумой в июне 2016 года.