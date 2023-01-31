Рослесхоз сможет применять федеральный резерв экстренного реагирования при борьбе с пожарами в регионах

Изменения в Лесной кодекс позволят повысить эффективность охраны лесов от пожаров, считает сенатор Карелии Игорь Зубарев.

В Совфеде поддержали законопроект, который разработан в соответствии с поручением президента РФ о создании федерального резерва сил и средств для выполнения авиационных работ по охране лесов от пожаров. Согласно документу, полномочиями по принятию решения о применении резерва экстренного реагирования силами «Авиалесаохраны» наделяется Федеральное агентство лесного хозяйства. Таким образом, Рослесхоз будет курировать весь процесс в случае осложнения лесопожарной обстановки в регионах, отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

«В нашей республике знают, насколько опасны могут быть лесные пожары. Два года назад, когда был введен режим ЧС, Карелия прошла испытание огнем. При такой лесопожарной обстановке важно экстренно принимать меры, эффективно используя все имеющиеся возможности. И подготовленные изменения в Лесной кодекс направлены на то, чтобы наладить координацию всех сил и средств при борьбе с лесными пожарами. Рослесхоз при необходимости сможет оперативно использовать федеральный резерв экстренного реагирования. Ведомство доставит в регион, охваченный огнем, пожарных, технику, снаряжение, оборудование «Авиалесоохраны». Все это поможет эффективнее бороться с лесными пожарами», - уверен Игорь Зубарев.

Ранее сообщалось, количество лесных пожаров в Карелии сократилось с 299 в 2021 году до 96 в 2022 году. Помимо этого, был достигнут высокий показатель по оперативности тушения возгораний — все они были ликвидированы за первые сутки.