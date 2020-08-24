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В Карелии проведут полевые испытания биопрепарата

Новости. Общество
13:36, 25 Августа 2020
фото: © Владимир Саяпин/ТАСС
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МГУ и Роснефть начнут полевые испытания препарата для очистки северных морей от загрязнения нефтью.

Ученые МГУ и "Роснефть" начинают полевые испытания биопрепарата на базе микрооганизмов, который планируется использовать для очистки береговой линии и акватории северных морей от нефтяных загрязнений, пишет "Интерфакс".

"Полевые испытания препарата планируется провести в Лаборатории проточных морских систем на базе Беломорской биологической станции имени Н.А. Перцова МГУ (Карелия, Кандалакшский залив Белого моря). Проточные морские аквариумы позволят провести испытания разработки без воздействия на арктическую экосистему и подтвердить ее высокую эффективность и безопасность применения в реальных условиях", – отмечается в пресс-релизе.

Технология биопрепарата основана на использовании природных психрофильных (холодолюбивых) микроорганизмов биопрепарат, которые используют углеводороды в качестве питания.

"Сначала ученые выделили более 100 штаммов микроорганизмов способных при низких, в том числе отрицательных температурах, утилизировать нефть и нефтепродукты. Для этого было отобрано более 250 образцов проб воды в акваториях крупных северных портов, а также у береговой линии северных городов (Мурманск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и др.). Для ряда штаммов убыль углеводородов составила более 70% за 14 суток эксперимента. Все микроорганизмы являются аборигенной микрофлорой северных морей, поэтому их применение является экологически безопасным", – сообщает "Роснефть"

 

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Комментарии

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zanoza
2020-08-25 14:28:31
Странно, почему испытания проводятся там, где нет добычи нефти.
кир
2020-08-25 14:37:36
zanoza, читай текст внимательно, а не по верхам и бездумно.
Гость
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