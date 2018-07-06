Роспотребнадзор Карелии открыл "горячую линию" для пострадавших клиентов "Натали Турс"

Управление Роспотребнадзора по Карелии открыло "горячую линию" по вопросам на получение экстренной помощи и возмещения убытков клиентам туроператора "Натали Турс", заявившего об аннулировании всех забронированных и оплаченных туров.

"В связи с информацией, размещенной на официальном сайте туроператора "Натали Турс", об аннулировании всех забронированных и оплаченных туров Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия открыта "горячая линия" по вопросам прав потребителей на получение экстренной помощи и возмещения убытков", - говорится в сообщении ведомства.

По закону, отмечают в Роспотребнадзоре, "в случае объявления о приостановке деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств обязанность по возврату денежных средств, уплаченных туристом, возлагается на организацию, застраховавшую гражданскую ответственность туроператора, либо организацию, предоставившую банковскую гарантию". Также потребитель имеет право требовать возмещения убытков, причиненных ему вследствие оказания услуг ненадлежащего качества.

"В случае, если потребителям будет отказано в удовлетворении законных требований, Управление готово обратиться с исками в суд в защиту их прав", - подчеркивают в ведомстве.

Получить ответы специалистов можно в региональном управлении Роспотребнадзора по адресу: Петрозаводск, ул. Володарского, д.26 (отдел защиты прав потребителей).

Телефон: (8142) 79-74-09, прием граждан: вторник и пятница с 14.00 до 16.30.

Телефон "горячей линии": 8-800-200-29-28.

В районах Карелии можно обратиться в территориальный отдел Роспотребнадзора. Контакты территориальных отделов можно уточнить вот здесь.

29 июня один из старейших российских туроператоров "Натали Турс" разослал турагентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов на фоне низкого спроса на чартерные программы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложил вернуть деньги пострадавшим туристам. 4 июля структура туроператора "Натали Турс" - "Панорама Тур" - сообщила, что аннулирует все туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года, сообщает ТАСС. По данным Ростуризма на 5 июля, за границей находится 3,5 тыс. клиентов компании.