Роспотребнадзор Карелии рассказал, как избежать уловок мошенников во время пандемии

Роспотребнадзор выдал жителям Карелии рекомендации, как не стать жертвой аферистов, наживающихся на теме коронавирусной инфекции.

Пандемия и большое количество противоречивой информации о коронавирусе в СМИ спровоцировали появление разносортных мошенников. Они используют разнообразные схемы для обмана граждан и наживы на теме COVID-19. Все манипуляции можно разделить на несколько групп:

- предложения о продаже несуществующих товаров или услуг

- лжеблаготворительные акции

- социальные льготы

- ложные предложения о работе

В интернете появилось огромное количество сайтов, предлагающих купить очиститель воздуха или другие "чудо-средства", удаляющие возбудитель вируса из воздуха и препятствующие заражению коронавирусом. Мошенники могут не только размещать свою информацию на сайте, но и звонить, или осуществлять поквартирный обход.

Также гражданам поступают предложения о покупке лекарств или пищевых добавок, якобы помогающих от коронавируса. Правильным решением будет не разговаривать с лицами, продающими "волшебный прибор" или "чудо-таблетку". Как правило, мошенники прекращают общение, если начать более подробно расспрашивать о фирме-продавце и производителе прибора.

Нередко встречаются предложения покупки индивидуальных средств защиты известных и надежных производителей с обязательной предоплатой. После получения денег товар клиенту не поставляется. Кроме того бывают запросы конфиденциальных личных данных для предоставления мифической господдержки, компенсации ущерба от вируса. Мошенники могут предлагать провести на дому бесплатное тестирование, вакцинацию от коронавируса или дезинфекцию квартиры. Как правило, цель такого визита – квартирная кража.

Также мошенники просят принять участие в благотворительных акциях, например, пожертвовать деньги на помощь пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за рубежом, объявить сборы на лечение детей или взрослых, заболевших коронавирусом. Переведенные в таком случае деньги, скорее всего, вернуть не удастся.

Встречаются фейковые предложения об удаленной работе под прикрытием корпоративных рассылок. Так мошенники заставляют перейти по небезопасным ссылкам. Чтобы приступить к удаленной работе, аферисты заявляют о необходимости предварительно купить обучающие материалы.

Для получения достоверной информации о коронавирусной инфекции и способов борьбы с ней, получения государственной поддержки в период пандемии, доверяйте только официальным сайтам – Роспотребнадзор, Минздрав, ВОЗ, сайты правительства и портал государственных услуг.