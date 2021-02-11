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Роспотребнадзор Карелии рассказал, как правильно выбрасывать маски и перчатки после использования

Новости. Общество
08:05, 12 Февраля 2021
фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Роспотребнадзор Карелии дал рекомендации, как правильно утилизировать маски и перчатки в домашних условиях.

Проблема утилизации защитных масок, салфеток, перчаток и других изделий, используемых для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, является весьма актуальной в рамках обострившейся эпидемической ситуации, информирует Роспотребнадзор Карелии. Однако такие виды отходов, по информации ведомства, не являются медицинскими.

Опыт других стран в условиях пандемии (COVID-19) показал, что рекомендации о необходимости относить использованные маски в лечебное учреждение для добавления их к медицинским отходам не являются эффективными. В условиях резкого подъема заболеваемости, загруженность медицинских учреждений, а, следовательно, и образование медицинских отходов, значительно возрастают. Незапланированное увеличение обрабатываемых отходов может парализовать систему обеззараживания, обезличивания и обезвреживания медицинских отходов медицинского учреждения.

Учитывая изложенное, Роспотребнадзор Карелии рекомендует в домашних условиях использованную одноразовую маску помещать в отдельный пакет, герметично закрывать его и после этого выбрасывать в мусорное ведро.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-02-12 10:14:42
Маразм проник во все органы власти , чинуши просто отупели и думать ни о чём , кроме вируса , уже не могут (((( :)
бюджет
2021-02-12 10:00:25
Маски, маски, маски....А то что этот надзор НЕ ВИДИТ, что ВСЮ КАРЕЛИЮ ФОРЕЛЬЮ ЗАСИРАЮТ! Это КАК?
Гость
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