Роспотребнадзор Карелии: случаев «Омикрона» в Карелии не выявлено

С начала 2022 года 21 житель Карелии контактировал с больным CОVID-19, вызванном штаммом «Омикрон».

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Карелии, на 17 января заболеваний CОVID-19, вызванных штаммом «Омикрон», в республике не зарегистрировано. При этом 18 жителей региона находятся на изоляции, в том числе 2 человека в связи с возвращением из эпидемиологически неблагополучной в связи с циркуляцией штамма «Омикрон» стран, а 16 человек находившихся в контакте с ковидными больными с новым штаммом на борту воздушного судна.

Всего с начала 2022 года контактных лиц с больным CОVID-19, вызванном штаммом «Омикрон», насчитается 21, включая одного ребенка.

В отношении всех контактных Управлением организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе лабораторные обследования.

Ранее глава Минздрава Карелии заявил, что республика находится на пороге самой главной битвы с ковидом, битвы тяжелой и с непредсказуемым результатом.