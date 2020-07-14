Роспотребнадзор назвал ситуацию с заболеваемости COVID-19 в Карелии напряженной

В Управлении Роспотребнадзора по Карелии оценили эпидемическую ситуацию по заболеваемости коронавирусом в регионе.

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусной инфекцией в республике составило 1805 человек. По данным Роспотребнадзора, доля бессимптомных форм составляет 29,0%, доля завозных случаев (из заграницы, других регионов) - 5% (82 человека). 973 человека (54,2%) заразились при непосредственном контакте с больными или инфицированными.

По всем случаям определен круг лиц, находившихся в контакте (домашние и производственные очаги, транспорт, стационары). В отношении всех контактных ведомством организованы противоэпидемические мероприятия.

"Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия оценивает эпидемическую ситуацию по заболеваемости COVID-19, как напряженную и нестабильную", - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре считают, что, несмотря на снятие в республике ряда ограничительных мер и сохранение данного уровня заболеваемости, жители республики, представители организаций и предприниматели, работающие на территории региона, должны использовать средства индивидуальной защиты: маски, экраны, перчатки и антисептики.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков объяснил, на что опирается статистика при составлении сводки заболеваемости COVID-19 в республике.