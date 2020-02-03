Роспотребнадзор не выявил опасных для здоровья людей концентраций вредных веществ в Сегеже

На Сегежском ЦБК прокомментировали результаты проверок предприятия в Карелии на выбросы вредных веществ.

Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат в Карелии оштрафовали на 300 тыс. рублей за превышение уровня загрязняющих веществ в промышленных выбросах и сточных водах предприятия. Таковы результаты плановой проверки Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора.

Итоги комплексных проверок фактических выбросов в атмосферу, проведенных в ноябре прошлого года, обсудили на Сегежском ЦБК. Рабочее совещание было посвящено оценке экологических аспектов работы предприятия в 2019 году и утверждению плана мероприятий по снижению выбросов на действующих технологических потоках в 2020-22 годах.

"Как у любого промышленного предприятия у Сегежского ЦБК есть разрешение на выбросы в установленном размере. Но по некоторым позициям из этого перечня было разовое превышение предельно допустимых выбросов. Нарушения были зафиксированы на "трубе" - на территории комбината, это было выявлено проверкой Росприроднадзора, именно за эти нарушения предприятию были назначены штрафные санкции. В жилой зоне Сегежи опасных для здоровья людей концентраций вредных веществ специалистами Роспотребнадзора не выявлено", - заявил главный эколог Сегежского ЦБК Антон Фадеев.

Подробнее о ситуации с выбросами на Сегежском ЦБК читайте здесь.