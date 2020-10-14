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Роспотребнадзор: непривитых врачей и учителей могут отстранять от работы

Новости. Общество
21:05, 15 Октября 2020
фото: © Архив EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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Врачей и учителей могут отстранять от работы, а также отказывать в приеме на работу, если те не сделали прививки от инфекционных болезней.

Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

При этом отмечается, что граждане имеют право на отказ от профилактических прививок, но обязательная иммунизация предусмотрена, в частности, для медицинских работников, работников образовательных организаций. В сентябре первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что учителей не обяжут прививаться от коронавируса.

"При ухудшении эпидемиологической ситуации по ряду инфекционных болезней (например, грипп, корь и др.), не привитые против данных нозологий сотрудники отстраняются от работы на период эпиднеблагополучия или обязаны быть привиты против них, в связи с возникшим высоким риском возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения",— сообщили в пресс-службе (цитата по "Интерфаксу").

В соответствии с национальным календарем профилактических прививок необходимо вакцинировать от гриппа не менее 60% численности населения страны, лиц, относящихся к группам риска.

Ранее Минздрав сделал обязательной вакцинацию от гриппа для чиновников, сотрудников правоохранительных органов, пограничников, вахтовиков, соцработников. Также врачи и учителя должны обязательно прививаться от кори.

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