Роспотребнадзор объяснил, зачем нужно мыть куриные яйца

В преддверии светлой Пасхи эксперты Роспотребнадзора составили памятку по выбору самых главных праздничных продуктов.

Отдельного внимания заслуживают куриные яйца: оказывается, с ними всё не так просто, пишет "Лайф".

Во-первых, эксперты настойчиво советуют обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид: яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. Никаких повреждений, кровяных следов, перьев или птичьего помёта на скорлупе быть не должно. И, кстати, кому-нибудь ещё нужно напоминать, что покупать куриные яйца и другие продукты питания с рук — опасно для здоровья?

Шаг следующий: хранение. Дома яйца следует сразу положить в холодильник, чтобы избежать размножения патогенных микроорганизмов.

- Срок хранения диетических яиц — до 7 суток, столовых — от 8 до 25 дней.

- Мытые яйца хранятся не более 12 дней.

- Согласно санитарным правилам, варёные яйца хранятся в условиях холодильника не более 36 часов.

"Перед приготовлением яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой, — рекомендует Роспотребнадзор. — А варить яйца нужно не меньше десяти минут с момента закипания для избегания заболевания сальмонеллёзом".

Речь идёт о серьёзном инфекционном заболевании, поражающем органы пищеварения. Сама опасность в большинстве случаев исходит от кур вследствие плохого содержания птиц и их некачественного кормления. То есть чаще всего болезнетворные бактерии находятся не в середине, а лишь на скорлупе и особенно опасно, если она вымазана куриным пометом. Хотя иногда инфекция проникает внутрь самого яйца (потому эксперты и рекомендуют не покупать продукты с рук).