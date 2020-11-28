Роспотребнадзор планирует продлить "антивирусные" ограничения для школ и детсадов

Роспотребнадзор планирует продлить санитарные требования к организациям, работающим с детьми, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
Соответствующий проект постановления опубликован на портале правовой информации.
Сейчас действуют особые правила по организации работы школ, детских садов, оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования и других организаций.
В детских организациях нельзя проводить массовые мероприятия "с участием различных групп лиц", а в лагерях они разрешены только на открытом воздухе и только с детьми одного отряда. Проводится обязательная проверку температуры у детей.
Также школы обязаны закрепить за одним классом определенный кабинет, где проходят большинство уроков. В детских организациях должны стоять антисептики, а игрушки в детских садах — проходить обработку каждый день
Эти правила действуют до 1 января 2021 года. Если постановление будет принято, они будут продлены до 1 января 2022 года.
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