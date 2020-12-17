Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сладкий новогодний подарок

Роспотребнадзор Карелии назвал наиболее безвредные новогодние сладости.

В преддверии Нового года все ждут подарков, особенно дети. Роспотребнадзор решил напомнить, как выбрать вкусный, качественный, сладкий новогодний подарок.

Для этого при покупке обратите внимание на упаковку – она не должна быть нарушена и должна содержать дату изготовления, срок годности, условия хранения пищевой продукции, в том числе и после вскрытия упаковки, сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов.

При выборе подарков для детей стоит отдавать предпочтение тем наборам, в которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гидратированных жиров и масел-трансжиров.

Необходимо обратить внимание на наличие потенциальных аллергенов, к которым относятся ядра абрикосовой косточки, арахис. Их использование в питании детей не рекомендуется.

Следует отметить, что карамель, в том числе, леденцовая, не рекомендуется для наполнения детских наборов, так же, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5 % этанола.

В состав качественного сладкого набора могут входить шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле). Обязательно должны продаваться в упаковке: вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад. Последние два компонента являются наиболее безвредными, ввиду меньшего количества сахара по сравнению с другими сладостями. Помимо этого, в мармеладе и зефире содержится пектин, полезный для пищеварения.

В составе сладостей не должны присутствовать усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. Допускается содержание натуральных красителей и ароматизаторов.

Игрушки для детей до 3 лет не должны содержать натуральный мех и кожу – это достаточно сильные аллергены. Также игрушка не должна содержать стекла и мелких деталей, в том числе, размер которых во влажной среде увеличивается более чем на 5%.

Сладкий подарок необходимо хранить при температуре 15-17 градусов, иначе из-за нарушений условий хранения шоколад может покрыться белым налетом.