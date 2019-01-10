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Новости. Общество
18:20, 10 Января 2019
фото: РИА Новости / Константин Чалабов

Роспотребнадзор предлагает запретить приносить в школу еду из дома

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Масштабными поправками в СанПиНы по питанию детей откликнулся Роспотребнадзор на сообщения о вспышках дизентерии в столичных детсадах.

По новым правилам огурцы и петрушку для салатов в столовых поварам придется вымачивать в уксусе, а чищеный картофель целых пять минут полоскать под струей воды, пишет МК.

В ведомстве подготовлен проект новых санитарных правил для организации питания детей. Новые СанПиНы разрешат продавать в школьных столовых кислородные коктейли. Правда, заполучить стакан полезного лакомства можно будет только по назначению врача-педиатра и лишь под присмотром школьной медсестры.

Еще одно новшество — запрет на алюминиевые столовые приборы. В старой версии документа говорилось лишь о том, что предпочтение стоит отдавать ложкам и вилкам из нержавеющей стали. Зато по новым правилам повара смогут при необходимости раскладывать пюре с котлетами в одноразовые тарелки. Главное — использовать такую посуду действительно один раз. Еще одно важное ограничение коснется тех, кто не доверяет детсадовскому и школьному общепиту. В проекте есть пункт, запрещающий приносить с собой в столовую продукты и блюда из дома.

У персонала столовых прибавится обязанностей. Например, им придется строго следить, чтобы в банках со сметаной и пачках творога не оставались ложки и лопатки. Кроме того, поварихам потребуется идеальный глазомер: толщина омлетов и запеканок по правилам не должна превышать четыре сантиметра. В противном случае, как опасаются санитарные врачи, творог и яйца могут не пропечься. Также чиновники дали кулинарам указания по времени приготовления блюд.

Так, сосиски надо варить минимум пять минут, а яйца — 10 минут после закипания. Продать готовые бутерброды в буфете придется максимум за час. Нераспроданные остатки оставить для учеников следующей смены или тем более на завтра строго запрещается. Наконец, дежурить в столовых смогут далеко не все ученики. Сбегать с урока пораньше, чтобы накрыть на стол, будет разрешено только школьникам с 12 лет.

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Комментарии

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David
2019-01-10 18:52:18
А надо вообще запретить еду в школах. Нет еды-нет проблем!
Гость
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