Роспотребнадзор предупреждает о скором начале сезона активности клещей в Карелии

Заболеваемость энцефалитом в Карелии в четыре раза выше, чем в России.

Территориальное управление Роспотребнадзора напоминает, что Карелия является эндемичной по клещевым инфекциям (клещевому энцефалиту и клещевому боррелиозу).

Эндемичными территориями по клещевым инфекциям являются 13 муниципальных образований (Сортавальский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Суоярвский, Сегежский, Беломорский районы и Петрозаводск).

В 2017 году в республике зарегистрировано 34 случая энцефалита (2016 г. – 32 случая) и 51 случай бореллиоза (2016 г. – 32случая). Среди детей и подростков зарегистрированы 4 случая энцефалита и 5 случаев бореллиоза (2016г. – 5 и 1).

Заболеваемость этими инфекциями в республике ежегодно превышает заболеваемость в Российской Федерации, в 2017 г. - в 4,1 раза, в 1,8 раза соответственно.

При исследовании клещей, снятых с людей, пораженность на антиген вируса энцефалита составляет – 2,0%, на возбудитель бореллиоза - 31,6%.

В прошлом году обращения по поводу укусов клещами зарегистрированы во всех административных территориях. Наиболее высокая заболеваемость энцефалитом была зарегистрирована в Пудожском и Прионежском муниципальных районах, бореллиозом - в Пряжинском, Медвежьегорском и в Петрозаводске.

По поводу укусов клещами в учреждения здравоохранения обратились 4363 человека, из них 899 детей.

В связи с приближением весны, а с ней и эпидемиологического сезона по заболеваемости клещевыми инфекциями, необходимо принять меры по профилактике клещевого энцефалита – пройти вакцинацию.