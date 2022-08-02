Роспотребнадзор признал питьевую воду в Карелии некачественной

Вода из кранов в домах жителей республики не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Доля неудовлетворительных проб воды из распределительной сети в Карелии по санитарно-химическим показателям составила за 6 месяцев этого года — 45,1% (в 2021 году — 43,8%), по микробиологическим — 2,6% (в 2021 году — 4,4%). Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по республике.

«Вода поверхностных источников в Республике Карелия имеет высокую природную цветность и перманганатную окисляемость (из-за наличия гуминовых веществ), а технологические процессы по снижению цветности коагуляция в схеме водоснабжения отсутствуют на большинстве ВОС водопроводов с поверхностными водоисточниками», — объясняют в ведомстве неудовлетворительные результаты проб.

По итогам 2021 года в адрес администраций муниципальных районов республики и ресурсоснабжающих организаций Управление направило 61 уведомление о неудовлетворительном качестве питьевой воды после водоподготовки.

В Роспотребнадзоре отметили, что основными проблемами, не позволяющими обеспечить качественное водоснабжение в республике, остаются отсутствие проектов зон санитарной охраны; физическая изношенность, морально устаревшее оборудование большинства водопроводных очистных сооружений; высокий процент изношенности водопроводных труб (более 70%); отсутствие на большинстве ВОС технологических процессов по снижению природной цветности воды поверхностных водоисточников. Кроме того, частая смена организаций, осуществляющих эксплуатацию централизованных систем водоснабжения населенных пунктов, влияет на своевременность и полноту проведения производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды. Это в свою очередь затрудняет осуществление планового федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за централизованными системами водоснабжения.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по республике.

Ранее Карелия попала в топ-3 регионов России с грязной питьевой водой.